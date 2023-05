Championnat du monde de motocross - Amandine Verstappen 8e du Grand Prix de France pour son retour

La Liégeoise, 24 ans, a terminé 9e de la première manche et 8e de la seconde. La victoire est revenue à la Néo-Zélandaise Courtney Duncan (Kawasaki) devant l'Italienne Kiara Fontanesi (GasGas) et l'Espagnole Daniela Guillen (GasGas). Duncan mène la danse au championnat du monde avec une troisième victoire d'affilée. Elle compte 185 points pour 165 à Guillen. Amandine Verstappen, qui avait dû faire l'impasse sur le dernier rendez-vous en Espagne, pointe en 13e position avec 51 unités. La 5e des six étapes est programmée le 20 août à Arnhem pour le Grand Prix des Pays-Bas. Le dernier rendez-vous est prévu le 3 septembre à Afyonkarahisar avec le Grand Prix de Turquie. (Belga)