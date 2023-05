Championnat du monde de motocross - Benistant s'adjuge le GP de France en MX2, Lucas Coenen vainqueur de la 2e manche

Liam Everts (KTM), 18 ans, a pris la 3e place et Lucas Coenen (Husqvarna), pour sa première victoire de manche en carrière (et 7e de la première manche), est 4e. Vainqueur de la première manche et 2e de la seconde, Benistant remporte le Grand Prix dans son pays. Grand absent du rendez-vous en Bourgogne-France Comté, Jago Geerts conserve la tête au championnat du monde, mais voit revenir ses rivaux l'Italien Andrea Adamo (KTM), à un point et le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna) à 12 points. L'Italien est 2e du Grand Prix (3e dans les deux manches) et le Néerlandais est 5e (4e et 5e). Jago Geerts s'est fracturé le poignet en chutant dès le premier tour de la course qualificative samedi. Rentré en Belgique, déjà, le pilote belge donnera des nouvelles actualisées lundi. Au classement du championnat du monde, Geerts compte 319 points pour 318 à Adamo et 307 à de Wolf. Everts est 7e avec 235 unités. Lucas Coenen est 9e avec 171 points. Sacha Coenen, son frère jumeau, a chuté aussi en qualifications et n'était pas au départ des manches dimanche. Le 8e rendez-vous est prévu le 4 juin à Kegums pour le Grand Prix de Lettonie. (Belga)