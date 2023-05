Championnat du monde de motocross - En l'absence de Jago Geerts, Benistant gagne la première manche en France, Liam Everts 2e

Jago Geerts s'est en effet fracturé le poignet en chutant dès le premier tour de la course qualificative samedi. Rentré en Belgique, déjà, le pilote belge donnera des nouvelles actualisées lundi. Dimanche, Thibault Benistant a remporté la première des deux manches de ce 7e rendez-vous de la saison devant Liam Everts (KTM) qui signe son meilleur résultat en carrière en MX2. Andrea Adamo est 3e et Kay de Wolf 4e. Les deux pilotes reviennent respectivement à 21 et 28 points de Jago Geerts. Lucas Coenen (Husqvarna) est 7e. Sacha Coenen, son frère jumeau, a chuté aussi en qualifications et n'était pas au départ de cette première manche. La deuxième manche débute à 16h00. (Belga)