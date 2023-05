Elections législatives en Grèce - Des élections législatives déterminantes pour le Premier ministre Mitsotakis ce dimanche

Le parti du Premier ministre, la Nouvelle-Démocratie (ND), domine les sondages avec plus de 30% des voix. Ces quatre dernières années, le chef du gouvernement a voulu donner l'image d'une Grèce bonne élève de l'UE pour encourager les investissements étrangers. Il promet aujourd'hui des "changements qui feront de la Grèce un pays européen moderne". Le chef de l'opposition et leader du parti d'extrême gauche Syriza, Alexis Tsipras, a quant à lui souligné que cette reprise économique était en trompe-l'œil. Faiblesse des salaires, saignée de la jeunesse partie travailler à l'étranger... Les Grecs subissent encore les conséquences des cures d'austérité drastiques qui ont radicalement changé le visage du pays. Selon les sondages, un quart des électeurs seraient séduits par ses idées. La campagne électorale a été émaillée de scandales survenus pendant le mandat de M. Mitsotakis. L'opposition a notamment affirmé que le Premier ministre avait joué un rôle dans le scandale des écoutes illégales. En outre, l'accident ferroviaire survenu fin février près de la ville de Larissa, est encore frais dans la mémoire des électeurs grecs. Les manifestations se sont multipliées dans le pays après la collision entre les deux trains, qui a coûté la vie à 57 personnes. Les manifestants ont notamment reproché au gouvernement Mitsotakis sa négligence en matière d'investissements dans les chemins de fers grecs. Il semble peu probable que la Nouvelle-Démocratie ou Syriza obtienne une majorité absolue au Parlement. Une coalition entre les deux principaux partis semble également exclue. Derrière les deux favoris, Nikos Androulakis, leader des socialistes du Pasok-Kinal, se verrait bien jouer les "faiseurs de roi". (Belga)