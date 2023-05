Euro juniors d'aviron - Places d'honneur pour les quatre bateaux belges à Brive-la-Gaillarde

Le meilleur résultat est revenu au deux de couple garçons de Lukas Depla et Juul Persyn, qui a échoué au pied du podium. Qualifié en finale A le matin grâce à une 3e place dans leur demi-finale, le duo flandrien a été devancé pour le titre européen de près de 6 secondes par l'Italie, victorieuse devant la Grèce et la Suisse. Le quatre de couple masculin de Neal Laureyns, Karel Debruyne, Brecht Verkest et Jules Vanoverschelde s'est classé lui 5e de sa finale A. Le quatuor pointait en 2e position après 500m, mais a ensuite régressé dans la course terminant à près de 4 secondes des vainqueurs polonais. Chez les jeunes filles, la skiffeuse Marit Janssens a bouclé sa finale A à la 5e place, largement distancée pour le podium par l'Italie, victorieuse avec plus de 12 secondes sur l'Ostendaise. Enfin, le deux de couple composé de Louise Janssens et Lore Helsene, éliminé samedi de la course aux médailles, a remporté sa finale B, synonyme d'une 7e place finale. (Belga)