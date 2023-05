Jupiler Pro League - L'Antwerp défend sa place de leader à Bruges, l'Union, à l'affût, se rend à Genk

Dimanche dernier, l'Antwerp a échappé in extremis à une défaite sur sa pelouse après avoir été mené 0-2 par les champions en titre. Le jeune Arthur Vermeeren a marqué le but de la victoire à la 97e minute (3-2). Ce troisième succès de rang dans ce tour final pourrait s'avérer décisif au décompte final. On peut penser que les "Blauw-Zwart" voudront prendre leur revanche devant leur public. Les Brugeois comptent onze points de retard sur Genk, le troisième au classement, et avec 9 points en jeu, ils n'ont plus rien à attendre si ce n'est terminer le championnat sur une bonne note en jouant les trouble-fêtes. Les Saint-Gillois ont été impressionnants face aux Genkois au Parc Duden dimanche dernier s'imposant 3-0. Meilleure équipe de la saison régulière, le KRC Genk affiche un véritable essoufflement depuis janvier et avec un bilan de trois points en trois rencontres dans ces playoffs et quatre points de retard sur l'Antwerp, les espoirs de titre semblent de plus en plus minces. Une victoire aux dépens de l'Union conjuguée à une défaite anversoise dans la Venise du Nord relancerait toutefois la formation de Wouter Vrancken. (Belga)