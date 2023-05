Jupiler Pro League - Le Club de Bruges a plongé l'Antwerp dans le doute

Une semaine après leur premier duel, les deux coaches ont apporté un changement à leurs équipes. Rik De Mil a titularisé pour la première fois depuis le 10 février Roman Yaremchuk à la place de Jutgla, blessé. A l'Antwerp, Mark van Bommel a préféré Calvin Stengs à Mandela Keita. Ces changements n'ont pas généré beaucoup de spectacle puisque les deux équipes ont eu une bonne occasion chacune. Bruges a progressivement pris l'initiative et sur une passe en profondeur de Hans Vanaken, Mats Rits s'est retrouvé face à Jean Butez, qui a écarté le danger du pied (12e). Le Club ne parvenant pas à faire la différence, l'Antwerp s'est montré plus actif et Vincent Janssen a envoyé une frappe à bout portant au-dessus de la cage de Simon Mignolet (27e). Bruges ne donnait pas l'impression de pouvoir faire mieux et l'Antwerp n'avait pas envie de prendre le moindre risque. Monté au jeu à la place de Clinton Mata (46e), Nielsen a bousculé ce scénario. Sur un centre de Bjorn Meijer, le Danois a battu Butez, qui n'avait plus pris de but en déplacement depuis le 26 février (51e, 1-0). Après réflexion, Van Bommel a effectué un triple changement (57e) mais son collègue brugeois a eu plus de flair en lançant Romeo Vermant à la place de Yaremchuk (58e). En effet, le jeune attaquant, 19 ans, a servi parfaitement Nielsen, qui a surpris Butez d'un tir croisé (62e, 2-0). (Belga)