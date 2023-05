La présidente du Sénat proposera, d'ici l'été, de supprimer cette assemblée

Mme D'Hose a déjà déclaré à plusieurs reprises que, pour elle, un Sénat indépendant n'était plus nécessaire. En effet, cette institution n'a pratiquement plus de compétences. Stephanie D'Hose a discrètement consulté les différents groupes politiques. Il en est ressorti, entre autres, que le président du MR, Georges-Louis Bouchez, lui-même sénateur coopté, est favorable à la suppression du système de cooptation, a déclaré la présidente du Sénat. Mais la suppression du Sénat nécessite une modification de la Constitution, ce qui requiert un consensus entre tous les partis. Pour cette modification de la Constitution, la Chambre et le Sénat ainsi que le gouvernement doivent se mettre d'accord sur les articles de la Constitution qui doivent être déclarés ouverts à la révision. Ces articles pourront alors être modifiés lors de la prochaine législature, ce qui permettra au Sénat de disparaître. "Nous voulons que les citoyens puissent s'exprimer à ce sujet lors des prochaines élections", a conclu Stephanie D'Hose, qui souhaite déposer une proposition au Sénat avant l'été. (Belga)