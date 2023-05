Ladies European Tour - Un modeste deuxième tour fait perdre 26 place à Manon De Roey en Floride

L'Anversoise, 31ans, a noté sur sa carte deux bogeys et trois double bogeys pour un seul birdie. Avec un total de 151 coups, De Roey en compte onze de plus que l'Espagnole Nuria Iturrioz, qui a bien défendu sa place de leader. Un trio composé de l'Espagnole Carlota Ciganda, de la Tchèque Klara Davidson Spilkova et de l'Écossaise Louise Duncan suit à une longueur. Sept concurrentes ont enregistré un résultat en dessous du par. En raison de l'obscurité samedi, 23 concurrents ont dû terminer leur deuxième tour dimanche matin. (Belga)