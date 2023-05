Les Belges à l'étranger - De retour de suspension, Dante Vanzeir joue 23 minutes, un but et un assist pour Benteke

L'attaquant belge est monté au jeu à la 67e minute en remplacement du Jamaïcain Cory Burke. Le score était alors déjà acquis, les trois buts ayant été inscrits en première période. Andres Reyes a ouvert le score pour les New Yorkais à la 23e minute. Joel Waterman a égalisé six minutes plus tard pour le club canadien, dont Olivier Renard est le directeur technique. Burke a fixé le score à 2-1 à la 40e minute. Dante Vanzeir, passé l'hiver dernier de l'Union Saint-Gilloise aux New York Red Bulls, effectuait son retour sur le terrain après avoir écopé de six matchs de suspension pour avoir tenu des propos racistes lors du match contre les San Jose Earthquakes le 9 avril dernier. La MLS lui avait aussi infligé une amende et l'avait forcé à participer à des séances de formation et d'éducation supplémentaires ainsi qu'à un programme de pratiques "réparatrices". Christian Benteke a lui lancé Washington sur la voie du succès en inscrivant le premier but de DC United, qui a battu les Los Angeles Galaxy 3-0. L'attaquant de 32 ans a fait trembler les filets californiens à la 71e minute. Il a ensuite délivré l'assist sur le but du 2-0 signé Cristian Dajome (73e) et a quitté la pelouse à la 89e minute. Mateusz Klich avait entretemps fixé le score à 3-0 (80e). Au classement de la Conférence Est, New York RB est 11e avec 16 points, DC United 6e avec 19 unités. (Belga)