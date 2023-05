Les Belges à l'étranger - Dortmund bat Augsbourg et dribble le Bayern Munich en tête à une journée de la fin

Dortmund a patienté longtemps avant de trouver la faille parce qu'il a trouvé sur son chemin un Koubek, qui s'est mis en évidence à plusieurs reprises. Le gardien tchèque a réussi des prouesses devant Mats Hummels (20e) et Julian Brandt (33e); Même après l'exclusion de Felix Uduokhai (38e) pour une faute sur Donyell Malen, les Borussen ne sont pas parvenus à surprendre Augsbourg notamment parce qu'ils étaient brouillons au moment de clôturer leur actions. En seconde période, Le BVB a assiégé littéralement la surface de réparation adverse et Sébastien Haller lui a donné l'avance sur un mauvais renvoi de Maximilian Bauer (59e, 0-1). L'attaquant ivoirien a assuré la victoire sur le rebond d'un ballon de Marco Reus repoussé par Koubek (84e, 0-2) et Brandt a encore alourdi l'addition dans les derniers instants (90e+4, 0-3). (Belga)