Les festivités du centenaire de l'aéroport d'Anvers ont attiré 17.000 visiteurs

Anvers Airport a officiellement ouvert ses portes en 1923. Peu de temps après, Jean Stampe et Maurice Vertongen y ont ouvert leur école de pilotage. Avec Jan Olieslagers, ils ont été les initiateurs du développement de l'aéroport. Pour célébrer ce centenaire, le musée Stampe et Vertongen, fondé en 1995, a organisé un fly-in samedi. Des avions anciens et nouveaux venus des quatre coins du monde se sont rendus à l'aéroport d'Anvers pour l'occasion. Les visiteurs ont également pu admirer le tout nouvel avion de transport Airbus A400M de la Défense et voler eux-mêmes à bord d'un biplan SV-4. Ces avions ont été fabriqués à l'usine aéronautique de l'aéroport. Selon les organisateurs, le fly-in a attiré entre 4.000 et 5.000 visiteurs. Les festivités se sont terminées dimanche par un grand spectacle aérien comprenant notamment des Harvard, des Spitfire et des Red Devil. Le spectacle a attiré plus de 12.000 personnes. Tous les parkings à proximité de l'aéroport étaient pleins et la police a appelé les gens à éviter la zone. Les festivités elles-mêmes se sont déroulées sans problème. (Belga)