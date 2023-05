Les relations sino-américaines devraient connaître un "dégel très prochainement"

M. Biden a expliqué que les relations s'étaient détériorées dans les mois ayant suivi ses entretiens avec le président chinois Xi Jinping lors du sommet du G20 sur l'île indonésienne de Bali en novembre. La décision de Washington d'abattre en février un ballon espion chinois qui aurait survolé les Etats-Unis a déclenché une querelle diplomatique entre les deux puissances. Une visite à Pékin du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, qui avait été annoncée comme une occasion d'améliorer les relations, a été annulée après l'incident du ballon. Lors d'une conférence de presse dimanche à l'issue du sommet du G7 à Hiroshima, au Japon, M. Biden a été interrogé sur les raisons pour lesquelles la ligne directe de communication entre les Etats-Unis et la Chine n'était pas opérationnelle. "Vous avez raison, nous devrions avoir une ligne directe ouverte. Lors de la conférence de Bali, c'est ce que le président Xi et moi-même avions convenu de faire et de nous rencontrer", a-t-il déclaré. "Et puis, ce stupide ballon" transportant "du matériel d'espionnage" a "survolé les Etats-Unis", a ajouté M. Biden. "Il a été abattu et tout a changé en termes de dialogue. Je pense que vous allez observer un début de dégel très prochainement". (Belga)