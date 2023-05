Météo - Encore un peu de soleil dimanche avant le retour de la grisaille généralisée

Quelques éclaircies entrecoupées de nuages sont encore prévues dimanche après-midi. Le temps restera sec sur la plupart des régions, même si une ondée locale n'est pas exclue, surtout en Ardenne. Les maxima, très doux, oscilleront entre 20 à 24 degrés dans l'intérieur du pays, mais resteront proches de 16 degrés le long du littoral. Le vent sera généralement modéré de nord à nord-est, en bord de mer parfois assez fort. Après un beau week-end printanier, la semaine débutera sous les nuages bas, la brume, voire du brouillard qui pourront rester tenaces. Lundi après-midi, des éclaircies seront possibles mais le risque d'averses, éventuellement orageuses, augmentera principalement sur l'est et le sud-est du pays. Les maxima seront de l'ordre de 15 degrés à la mer et entre 18 et 22 degrés sur la plupart des autres régions. Mardi, les nuages seront de nouveau bien présents au réveil tandis que des éclaircies feront leur retour, au fil des heures, depuis le nord-ouest. Les maxima, relativement frais, oscilleront entre 13 et 18 degrés sous un vent modéré de nord à nord-ouest. Mercredi, la journée commencera avec un soleil généreux. Ensuite, des nuages cumuliformes apparaîtront mais le temps restera sec. Au littoral, de larges éclaircies persisteront. Il fera relativement frais avec des maxima de 13 à 17 degrés, sous un vent faible à modéré de nord à nord-est. (Belga)