Quatre Jours de Dunkerque - Tim Merlier vainqueur de la dernière étape: "J'ai enfin pu sprinter comme je le voulais"

Quatrième de la première étape et huitième de la quatrième étape, le champion de Belgique a donc dû se montrer patient pour remporter sa sixième victoire de la saison. "Il y avait toujours quelque chose contre moi dans les autres étapes. Aujourd'hui (dimanche, ndlr), j'ai réussi à prendre mes trajectoires et finir le travail de mes équipiers. Ils ont toujours réussi à me maintenir à l'avant du peloton. L'équipe a réalisé un excellent travail cette semaine. Cela fait du bien de terminer par une victoire. C'est une belle récompense pour les efforts fournis." Une victoire qui doit permettre à Merlier d'engranger de la confiance en vue des championnats de Belgique prévus le 25 juin à Izegem. "Le parcours passe près de chez moi, cela me donne une motivation supplémentaire. J'aimerais évidemment gagner le maillot tricolore pour la troisième fois mais ce ne sera pas facile. Je vais continuer à me préparer avec des courses d'un jour en Belgique", a conclu Merlier. (Belga)