Roland-Garros - Six Belges en qualifications chez les messieurs pour tenter de rejoindre David Goffin

Les qualifications commencent lundi sur la terre battue parisienne avec Zizou Bergs, Raphaël Collignon, Michael Geerts, Gauthier Onclin, Joris De Loore et Kimmer Coppejans. Raphaël Collignon (ATP 217), 21 ans, jouera en entrée contre l'Australien Aleksandar Vukic (N.18/ATP 127), 27 ans. Michael Geerts (ATP 224), 28 ans, sera opposé au Russe Pavel Kotov (N.6/ATP 108), 24 ans. Gauthier Onclin (ATP 209), 22 ans, a hérité du Roumain Nicholas David Ionel (ATP 205), 20 ans. Joris De Loore (ATP 185), 30 ans, sera face à l'Argentin Andrea Collarini (ATP 198), 31 ans. Zizou Bergs (N.21/ATP 131), 23 ans, débutera son parcours contre l'Américain Steve Johnson (ATP 187), 33 ans, et Kimmer Coppejans (ATP 176), 29 ans, face à l'Espagnol Pedro Martinez (N.32.ATP 142), 26 ans. Elles sont quatre en qualifications chez les dames avec Magali Kempen, Marie Benoit, Yanina Wickmayer et Greet Minnen pour tenter de rejoindre Elise Mertens, Maryna Zanevska et Ysaline Bonaventure dans le tableau final. (Belga)