Tour d'Italie - Mark Cavendish annoncerait lundi son retrait en fin d'année

Son équipe Astana a invité la presse à 13h30 à l'hôtel de l'équipe à Coccaglio, "pour parler du Giro et de la suite de sa saison". Selon le quotidien sportif italien, le sprinteur britannique devrait annoncer que cette année serait sa dernière, lui qui porte le maillot d'Astana après avoir fait les beaux jours de la formation de Patrick Lefevere (Quick Step), de Bahrain - McLaren ou de Dimension Data notamment au cours de ses 20 années de carrière professionnelle. Mark Cavendish peut se targuer d'avoir glané 161 succès, décrochant le maillot arc-en-ciel de champion du monde en 2011, Milan-Sanremo en 2009 et remporté 53 victoires dans des étapes sur un grand Tour (34 au Tour de France, 16 au Tour d'Italie et 3 au Tour d'Espagne). Il pourrait d'ailleurs ajouter un 35e succès au Tour de France cet été, battant alors le record d'Eddy Merckx. Bon sur la piste aussi, le coureur de l'Ile de Man a gagné trois titres mondiaux dans la course à l'Américaine et une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio à l'Omnium. (Belga)