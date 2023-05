Tour d'Italie - Premier jour avec le maillot rose pour Bruno Armirail: "Une journée exceptionnelle"

"C'était une journée exceptionnelle", a reconnu le Français en conférence de presse. "Beaucoup de personnes aimeraient vivre ça un jour. C'est vraiment super mais il faut savoir gérer ses émotions et rester concentré sur la course. Il faut rouler comme si on n'avait pas le maillot sur les épaules. Je pense que je vais profiter un peu demain (lundi, ndlr) lors de la journée de repos et un peu relâcher la pression." Distancé après une accélération des candidats au classement général dans une bosse à 3 km de l'arrivée, Armirail ne compte plus désormais que 1:08 d'avance sur Geraint Thomas et 1:10 sur Primoz Roglic. "J'ai lâché dans cette dernière petite bosse mais je savais que ce serait difficile pour moi de suivre le rythme. J'ai tout donné jusqu'à la ligne même si j'avais peu de chance de le perdre sur trois kilomètres. Je suis content d'avoir réussi à garder le maillot", a conclu Armirail. (Belga)