Triptyque ardennais - Daan Soete a remporté la 3e étape, le Suisse Valentin Darbellay le classement final

Darbellay a succédé au palmarès de la course ardennaise par étapes à Lander Loockx, vainqueur en 2022 et 4e en 2023. Il est le premier coureur suisse à inscrire son nom au palmarès de la course. Darbellay a devancé au classement final Daan Soete pour 25 secondes et le Néerlandais, premier leader du Trityque, Pepijn Reinderink de 38 secondes. (Belga)