Une bousculade dans un stade au Salvador fait neuf morts

Le mouvement de foule a fait "neuf victimes", a écrit sur Twitter la Police civile nationale. Plusieurs autres personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital, dont au moins deux dans un "état critique", a-t-elle ajouté. Selon les premières informations de la police, la bousculade a été déclenchée par des supporters qui tentaient d'entrer dans le stade pour y assister à un match de championnat entre l'équipe locale Alianza et le CD FAS. La rencontre a été interrompue pour évacuer les spectateurs. Le ministre de la Santé, Francisco Alabi, a assuré que "tous les patients" transférés étaient pris en charge par les services hospitaliers d'urgence. Le ministre de l'Intérieur, Juan Carlos Bidegain, a indiqué que des équipes de la Protection civile se trouvaient sur place pour venir en aide aux personnes affectées. Des centaines de policiers et de militaires ont également été dépêchés au stade. (Belga)