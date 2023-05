World Tour 3x3 - Les Serbes de Ub Huishan NE gagnent à Manille face à Thibaut Vervoort

Au Japon, c'était l'équipe d'Anvers qui avait été battue en finale, 21-11, par l'équipe lauréate de la 11e édition du World Tour l'an dernier qui est aussi en très grande partie l'équipe nationale de Serbie sacrée championne du monde en 2022 à Anvers. Nick Celis, Bryan De Valck, Caspar Augustijnen et Dennis Donkor n'étaient pas présents ce week-end à Manille. Ils avaient participé le 13 mai au Challenger de Shenzhen, en Chine, qualificatif pour la 4e manche du World Tour à Macao (8-9 juillet) et s'y étaient classés 11es. Le 3e des 17 rendez-vous du World Tour, avant la grande finale, est fixé à Marseille les 30 juin et 1er juillet. La Team Antwerp sera présente tout comme Ub Huishan NE. Avant cela, la Coupe du monde 2023 se jouera du 30 mai au 4 juin à Vienne en Autriche. (Belga)