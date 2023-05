Assises Namur - "C'est un carnage là-haut", résume l'accusé

Les enquêteurs ont présenté leur travail à la cour en début d'après-midi. Quelques minutes après avoir tué son grand-père, Mathieu Wattier a appelé le 101 pour signaler l'homicide. "Mon grand-père a fait beaucoup trop chier aujourd'hui et je l'ai poignardé plusieurs fois". Il a vérifié: il est mort. A l'opérateur qui lui demande s'il est sûr que son grand-père est décédé, l'accusé répond en riant: "Ooh, il n'a pas bougé depuis". Interrogé à nouveau sur la raison pour laquelle il a agi de la sorte, il répond en parlant de la victime: "C'est un homme qui nous a harcelé pendant plus de douze ans, et voilà quoi. C'est un carnage, là-haut". Interrogée juste après les faits, la mère de l'accusé explique que son fils lui a déclaré: "Je l'ai fait". L'accusé qualifie son grand-père de "tyran", "salopard", la "pire des crapules". En réponse aux questions des enquêteurs, Mathieu Wattier a ajouté "qu'il rêvait de tuer son grand-père depuis le jour où il a eu assez de force pour lutter contre lui". Il affirme que sa mère était au courant de son envie, de son "rêve" de tuer son grand-père. (Belga)