Assises Namur - "Il n'y avait pas de lendemain possible, c'était pire qu'un calvaire", déclare l'accusé

Le procès s'est poursuivi avec l'interrogatoire de l'accusé, réalisé par le président Gorlée. Le 27 avril 2020, peu après 07h00 du matin, Mathieu Wattier a tenté de tuer son grand-père avec une hachette après s'être ébouillanté le cuir chevelu, vu que le vieil homme l'empêchait d'utiliser la salle de bain. "Cela m'a mis dans une rage folle. J'ai été dans ma chambre prendre une hachette, je voulais lui faire peur pour qu'il parte. J'ai donné des coups dans sa porte, la hache est passée au travers. J'ai vu son regard apeuré et je me suis demandé pourquoi je faisais cela." Au sujet du meurtre, qui a eu lieu le 9 mai 2020, une scène qui a duré 45 secondes, Mathieu Wattier a déclaré qu'il pensait de plus en plus à mettre fin à mes jours. "Cela n'allait plus. Il n'y avait pas de lendemain possible, c'était pire qu'un calvaire. J'ai défoncé la porte, il avait un manche de pelle en main. On était enragés, j'ai reçu deux coups de bâtons sur la tête puis je l'ai attaqué. Il est tombé sur le ventre et je lui ai donné d'autres coups. J'ai mis le poignard contre mon ventre mais je n'ai pas su me tuer. J'ai posé les couteaux et je me suis rendu compte de ce que j'avais fait, sans y croire, puis j'ai appelé la police. J'ai des regrets, je revois les images tous les jours, cela m'empêche de dormir." (Belga)