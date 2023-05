ATP Lyon - David Goffin aisément qualifié pour le deuxième tour

Le numéro 1 belge, désormais classé 113e mondial, a battu en entrée Alvaro Lopez San Martin (ATP 298), issu des qualifications, en deux manches: 6-1, 6-3 et une heure 17 minutes de jeu. Il s'agissait du premier tableau final d'un tournoi ATP pour l'Espagnol de 25 ans. Après sa demi-finale au Challenger d'Aix-en-Provence suivie d'un deuxième tour au Masters 1000 de Rome il y a 9 jours, David Goffin, de son côté, reprenait du service à moins d'une semaine du début de Roland-Garros. En huitièmes de finale (2e tour), le Liégeois aura fort à faire face au tenant du titre, le Britannique Cameron Norrie, 14e mondial, 2e tête de série et à ce titre exempté de premier tour. David Goffin, 32 ans, a perdu ses deux premiers duels face au gaucher né il y a 27 ans à Johannesburg, c'était à Barcelone en 2021 et Wimbledon l'an dernier. A Lyon, deux autres Belges sont en lice. En double. Sander Gillé et Joran Vliegen se sont qualifiés dimanche pour le deuxième tour (quarts de finale) où ils affronteront le Français Albano Olivetti et le Colombien Nicolas Barrientos pour une place dans le dernier carré. (Belga)