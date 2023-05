Belgian Cats - Julie Allemand et ASVEL Lyon décrochent leur 2e titre national

La meneuse de l'ASVEL, Julie Allemand a relancé son équipe mal embarquée dans le deuxième quart en marquant 11 des 19 points de son équipe. Elle n'a plus marqué de points ensuite mais a terminé son match avec 9 passes décisives et 5 rebonds. Elle avait déjà gagné le premier titre national de l'ASVEL Lyon en 2019. "C'est énorme. Cela fait plaisir de gagner ce 2e titre. Personnellement, j'ai traversé une période compliquée. On a été plus fortes mentalement pour tenir 40 minutes. Cela s'est joué sur des détails, mais ils ont tourné à notre avantage", a déclaré la Belgian Cat. L'expérience des Lionnes, lauréates de l'EuroCoupe cette saison, s'est heurtée d'emblée à l'énergie des Villeneuvoises, coachées par Rachid Méziane, le sélectionneur des Belgian Cats, toujours privées de l'adresse à distance de la Belgian Cat Hind Ben Abdelkader, blessée au genou. L'ASVEL menait 18-14 après un premier quart un peu brouillon mais très intense. Les Nordistes entamaient joliment la suite et réalisaient un 0-8 (18-22 à la 14e). Julie Allemand a alors sorti le grand jeu et remis Lyon sur les rails grâce à trois tirs primés et deux lancers (35-30). Villeneuve d'Ascq arrachait l'égalisation avant la pause (37-37). Le coude-à-coude s'est poursuivi jusqu'à 59-59 (33e). Les Lyonnaises ont ensuite pris une option en deux minutes (69-61), malgré Smalls et Burke, et ont géré la fin de match. Les Nordistes avaient gagné la première manche à domicile 67-59, mercredi dernier. Les Lyonnaises ont gagné la deuxième rencontre dimanche 85-72. (Belga)