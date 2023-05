Berlusconi veut continuer à diriger Forza Italia

Pendant son séjour de 45 jours à l'hôpital, la direction de son parti a agi de manière adéquate, estime-t-il. "Mais ils ne sont pas seuls et ils ne seront pas seuls, car je continuerai évidemment à assumer pleinement mes responsabilités de fondateur et de président de Forza Italia, comme je l'ai toujours fait", a déclaré Silvio Berlusconi, âgé de 86 ans, au journal Corriere della Sera lundi. Il a toutefois laissé entendre qu'un renouvellement du parti s'annonçait: "L'une des principales promesses de Forza Italia est de renouveler la politique italienne de fond en comble. Mais pour que ce renouvellement soit crédible, nous devons d'abord nous renouveler nous-mêmes. Nous l'avons toujours fait et nous continuerons à le faire". On ne sait toujours pas qui prendra la tête du parti s'il venait à ne plus être aux commandes. Silvio Berlusconi est sorti de l'hôpital vendredi dernier. Il avait été hospitalisé au début du mois d'avril en raison d'une pneumonie et a également été soigné pour une leucémie chronique. Il est resté en soins intensifs pendant environ deux semaines. L'Italie est gouvernée depuis octobre par une alliance de droite composée du parti d'extrême-droite Fratelli d'Italia de la Première ministre Giorgia Meloni, du parti conservateur Forza Italia et du parti populiste Lega de Matteo Salvini. Le magnat des médias, Berlusconi, a marqué la politique italienne pendant des décennies. Il a été premier ministre à quatre reprises, avec quelques interruptions, de 1994 à 2011. Aujourd'hui, il siège au Sénat, la plus petite des deux chambres du Parlement. Ces dernières années, il a connu de nombreux problèmes de santé et a été hospitalisé à plusieurs reprises. (Belga)