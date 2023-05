Circulation modifiée jusqu'au 14 juillet sur l'E25 entre la Baraque de Fraiture et Manhay

La phase préparatoire, qui consiste à installer la signalisation de chantier, a débuté lundi et se terminera le 29 mai. Durant cette phase, une voie est soustraite à la circulation de manière localisée dans les deux sens. La deuxième phase des travaux se déroulera du 30 mai en soirée jusqu'au 14 juillet. Le chantier impactera les conditions de circulation. Les usagers circuleront sur l'E25/A26 de la Baraque de Fraiture à Manhay sur une voie basculée à contre-sens et la vitesse sera limitée à 70 km/h. L'échangeur n°50 "Baraque de Fraiture" sera fermé à la circulation et une déviation sera mise en place via l'échangeur suivant et via la N30. La bretelle de sortie de l'échangeur n°49 "Manhay" sera, quant à elle, inaccessible. Dans la direction de Luxembourg, une voie sera soustraite à la circulation de Manhay jusqu'à la Baraque de Fraiture et la vitesse sera également limitée à 70 km/h. Ce chantier représente un budget de près de trois millions d'euros HTVA financé par la SOFICO. (Belga)