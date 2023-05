Classement ATP - David Goffin perd encore six places, Carlos Alcaraz retrouve la première place mondiale

Goffin, 32 ans, a été éliminé au deuxième tour du tournoi ATP Masters 1000 de Rome par l'Allemand Alexander Zverev. Au premier tour, le N.1 belge avait écarté l'Italien Luca Nardi. Une performance qui le fait chuter de la 107e à la 113e place mondiale. Le Liégeois devra donc passer par les qualifications à Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem. Le tableau final du tournoi londonien est établi sur base du classement de ce lundi 22 mai et seuls les 104 premiers du classement mondial, joueurs bénéficiant d'un classement protégé inclus, intègrent le tableau final. Parmi les autres joueurs belges, Zizou Bergs conserve lui sa 131e place tandis que Kimmer Coppejans passe de la 176e à la 170e place. Joris De Loore se classe 189e (-4), Gauthier Onclin 206e (+3), Raphaël Collignon 210e (+7) et Michael Geerts 250e (-26). Les six joueurs participeront à partir de ce lundi aux qualifications de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem. En haut de tableau, Carlos Alcaraz retrouve la place de N.1 mondiale malgré son élimination au 3e tour à Rome. L'Espagnol devance le Russe Daniil Medvedev, qui grimpe à la 2e place après sa victoire dans la capitale italienne. Le Serbe Novak Djokovic glisse à la 3e place devant le Norvégien Casper Ruud, 4e, et le Grec Stefanos Tsitsipas, 5e, qui complètent le top 5. (Belga)