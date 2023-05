Conflit au Nagorny Karabakh - L'Arménie prête à reconnaître le Haut-Karabakh comme faisant partie de l'Azerbaïdjan

"Le territoire de l'Azerbaïdjan comprend le Haut-Karabakh, mais les droits et la sécurité des Arméniens dans la région doivent être discutés entre Bakou et Stepanakert", la capitale non-officielle de cette région, a insisté M. Pashinyan. Cette reconnaissance marquerait une avancée dans le conflit qui oppose depuis longtemps l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'enclave contestée est complètement entourée par ce dernier pays, mais la majorité de ses 120.000 habitants sont arméniens. Des échanges de tirs ont régulièrement lieu entre les soldats arméniens et azerbaïdjanais dans la région. Les deux pays se sont livrés à une brève guerre pour cette région en 2020 mais le conflit, qui a fait au moins 30.000 victimes, dure en réalité depuis plus de 30 ans et l'effondrement de l'Union soviétique, dont l'Arménie et l'Azerbaïdjan faisaient partie. (Belga)