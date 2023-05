Elections en RDC - RDC: le fichier électoral audité recense près de 44 millions d'électeurs

Ces experts ont toutefois "élagué" plus de 3,3 millions d'électeurs de ce fichier, expliquant au cours d'une conférence de presse à Kinshasa, y avoir découvert la présence de 2.235.798 "doublons" (des électeurs potentiels inscrits au moins à deux reprises) et de 976.506 mineurs qui n'ont pas le droit de vote. De plus, 140.239 personnes ont été écartées en raison de la photo figurant sur leur carte d'électeur, a précisé le média en ligne Actualité.cd. Les auditeurs externes ont au final déclaré le fichier électoral de la Céni "fiable". Il contient désormais les données validées, estimées à 43.955.181 électeurs. Il s'agit là des chiffres définitifs qui découlent de l'exclusion d'une partie des 47.299.364 enrôlés. L'enrôlement des électeurs, lancé en décembre dernier, s'est terminé dans le courant du mois d'avril dans les 26 provinces de la RDC et dans cinq autres pays (Afrique du Sud, Belgique, France, Canada et États-Unis). Mais des parties des territoires du Rutshuru et du Masisi, dans la province du Nord-Kivu (est), puis de Maluku et de Kwamouth à l'ouest n'ont pas pu mener les opérations d'enregistrement pour des raisons sécuritaires. La RDC doit organiser le 20 décembre une élection présidentielle qui sera tenue en même temps que les législatives nationales ainsi que les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux. (Belga)