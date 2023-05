Fraude électorale Neufchâteau - Dimitri Fourny partiellement coupable de faux et usage de faux

La division de Mons du tribunal correctionnel du Hainaut a en effet rendu son jugement lundi dans le cadre de l'affaire des fausses procurations qui ont perturbé le scrutin du 14 octobre 2018 à Neufchâteau. Dimitri Fourny a été reconnu coupable de six faux et usage de faux. L'ancien bourgmestre est, par contre, acquitté pour les autres faux. Les préventions d'abus de confiance et d'escroquerie ne sont, elles, pas établies, la circonstance aggravante d'association de malfaiteurs non plus. (Belga)