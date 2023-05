Invasion de l'Ukraine - Le groupe Wagner dit se retirer de Bakhmout d'ici le 1er juin

"Dans la périphérie ouest (de Bakhmout), les lignes de défense sont en place. Donc le groupe Wagner quitte Artiomovsk (nom soviétique de la ville, NDLR) entre le 25 mai et le 1er juin", a indiqué Evguéni Prigojine, le chef des forces Wagner, dans un enregistrement audio publié par son service de presse. La capture de Bakhmout a été revendiquée samedi par M. Prigojine, qui avait alors assuré qu'il remettrait le contrôle de la ville aux troupes régulières russes le 25 mai. "S'il n'y a pas assez d'unités du ministère de la Défense (pour occuper Bakhmout), il y a des milliers de généraux (pour le faire), il faut former un régiment de généraux, leur donner à tous des fusils, et tout ira bien", a raillé lundi M. Prigojine, dans une nouvelle pique envoyée au haut commandement militaire russe qu'il critique assidûment. Kiev n'a pas confirmé la perte de Bakhmout. Le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandre Syrsky, a affirmé dimanche que ses troupes ne contrôlaient plus qu'une partie "insignifiante" de la cité, mais continuaient d'avancer sur ses flancs. (Belga)