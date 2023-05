Le Core Festival et Couleur Café bénéficient d'une dérogation aux normes de bruit

Justification du maïeur, lundi soir, lors de la séance du conseil communal: le changement d'attitude observé dans le chef de Bruxelles Environnement en la matière et la volonté assumée de la Ville de continuer à soutenir des événements qui promeuvent l'image de Bruxelles. Philippe Close a souligné qu'en accordant cette dérogation, il n'avait rien commis d'illégal. Cette possibilité est offerte aux communes, dans le cadre de l'ordonnance régionale sur le bruit amplifié. Par ailleurs, le bourgmestre a précisé qu'une réunion récente entre la Ville, les organisateurs du Core Festival et les riverains avait eu lieu. Par les voix de David Weytsman (MR), Bianca Debaetrs (CD&V) et Mathias Vanden Borre (N-VA), l'opposition a relayé les inquiétudes de riverains au sujet de l'impact de ces événements à ciel ouvert sur la qualité de vie et de sommeil dans les quartiers proches. Aucun d'entre eux n'a remis en cause l'organisation de ces événements, mais tous souhaitent que la Ville veille à la qualité de vie des riverains dans le juste équilibre à trouver entre les intérêts en présence face à la multiplication des événements en plein air. (Belga)