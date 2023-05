Les Etats de l'UE veulent interdire la destruction des vêtements invendus

L'interdiction doit contribuer à réduire la masse de déchets issus du secteur textile en favorisant la réutilisation et le recyclage. Le textile, après l'alimentation, le logement et le transport, est le secteur d'activité qui a l'impact le plus fort sur l'environnement et le climat. En moyenne, un Européen jette chaque année 11 kilos de textile par an et ceux-ci finissent principalement à la décharge ou à l'incinérateur. La Belgique est l'un des pays qui a réclamé cette interdiction. "Cet accord accéléra la transition vers une économie plus durable, d'une importance cruciale pour l'économie circulaire. Il annonce d'autres interdictions de destruction: appareils électriques, chaussures, produits d'hygiène, etc.", a expliqué le ministre fédéral de l'Economie, Pierre-Yves Dermagne. L'accord, qui doit encore faire l'objet de négociations avec le Parlement européen, inclut des mesures de transition. Les Etats membres veulent instaurer une période de transitoire de 4 ans pour les entreprises de maximum 250 travailleurs. Les entreprises de moins de 50 travailleurs seraient exclues du champ d'application. L'interdiction s'inscrit dans le cadre plus large d'un règlement européen sur l'ecodesign qui vise à garantir que le critère de durabilité soit intégré dès la phase conception d'un produit et que les marchandises soient le plus possible réutilisées, réparées ou recyclées. Un passeport digital est également prévu afin d'informer les consommateurs de l'effet sur l'environnement du bien qu'ils achètent. (Belga)