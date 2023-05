Les faits judiciaires en diminution de près de 16% entre 2019 et 2022 à Charleroi

Selon ce dernier, le nombre de faits judiciaires a diminué également entre 2019 et 2020 et entre 2020 et 2021. "Mais à cause du covid, ces années sont à mettre entre parenthèses", a affirmé Laurent Van Doren. Précisément, entre 2019 et 2022, le nombre de faits judiciaires est passé de 32.625 à 27.466. "Avec une réelle baisse enregistrée en matière d'infractions contre les biens", a indiqué le chef de corps. Parmi les infractions pour lesquelles la diminution est la plus marquée entre 2019 et 2022, Laurent Van Doren a cité les vols et extorsions (-26,8%), les armes et explosifs (-42,8%) ou encore la drogue (-18%). Les infractions liées à l'environnement ont à l'inverse augmenté sur la même période de 43,6%. S'attardant sur les chiffres criminels, le chef de corps a pointé d'autres diminutions entre 2019 et 2022: les cambriolages dans les habitations (de 2.227 à 1.368), les vols dans les voitures (de 3.378 à 1.933), les vols avec violence sans arme (de 769 à 562), les vols à main armée (de 168 à 140). En revanche, il a indiqué une augmentation pour les vols de voitures (de 474 à 501). L'exposé du chef de corps a donné lieu à différentes interventions. Dans les rangs de l'opposition, les conseillers ont notamment pointé la persistance d'un fort sentiment d'insécurité, l'absentéisme parmi les policiers de la zone (14%) ou encore le nécessaire lien entre la sécurité et d'autres politiques communales. (Belga)