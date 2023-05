Manifestation nationale contre le dumping social - Les transports publics perturbés dès l'aube

Une journée d'action contre le dumping social est organisée par le front commun syndical (CSC, FGTB et CGSLB) à partir de 10h00. Mais ses effets sont déjà notables dans les transports publics avec des métros qui circulent uniquement sur la ligne 1 (prolongée jusque Erasme). Les lignes de tram 3, 4, 7, 8, 9, 51 (limité à Guillaume De Greef) et 92 (limité à Sainte-Marie) sont opérationnelles, indique la Stib sur son site internet et ses réseaux sociaux. Quant aux bus, ils circulent bien sur les lignes 12, 34, 36, 46 (uniquement Moortebeek-Anneessens), 50, 53, 59, 65, 71, 87 (prolongé jusque Étangs Noirs), 88, 95 et T-bus 92. Toutes les autres lignes ne sont pas exploitées. En Wallonie, le TEC est également confronté à une grève d'une partie de son personnel. L'ensemble des perturbations sont recensées sur le site internet (www.letec.be) de l'entreprise de transport public, qui recense l'ensemble des lignes supprimées lundi. Il semble que la région de Liège-Verviers soit particulièrement touchée, le TEC évoquant de "très importantes perturbations". La manifestation démarrera à 10h00 de la gare de Bruxelles-Nord, où une série de discours syndicaux seront prononcés. Le cortège s'élancera ensuite vers 11h00 et se dirigera vers la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), puis vers le Palais de Justice. (Belga)