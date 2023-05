Manifestation nationale contre le dumping social - Un seul Delhaize fermé lundi

"Nous constatons que bon nombre de personnes participent à la manifestation et qu'il y a donc moins de gens souhaitant travailler. Mais nous faisons le maximum pour faire tourner les magasins", a expliqué un porte-parole. L'activité au sein des plate-formes logistiques se déroulait également normalement, malgré des effectifs réduits. La situation était aussi assez calme lundi chez les concurrents de Delhaize. Carrefour n'observait ainsi aucun impact majeur. Même constat chez Colruyt: "nous avions anticipé des absences éventuelles et il n'y a donc pas d'impact significatif sur les magasins ou la chaîne logistique", a fait savoir un porte-parole du groupe de Hal. Le front commun syndical (CSC, FGTB et CGSLB) organisait une manifestation contre le dumping social lundi. Principale source de colère des représentants des travailleurs: la volonté de Delhaize de faire passer sous franchise ses 128 magasins intégrés. Depuis cette annonce le 7 mars dernier, direction et syndicats ne sont toujours pas parvenus à s'entendre sur l'avenir des magasins de la marque au lion. De nombreuses succursales sont restées fermées pendant des semaines avant que la direction ne sollicite des huissiers pour faire lever les piquets de grève. (Belga)