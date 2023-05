Météo - Grisaille lundi, avec quelques éclaircies possibles dans l'après-midi

La journée débutera sous les nuages bas, la brume, voire du brouillard; ils pourront rester tenaces par endroits. Dans l'après-midi, la couche nuageuse devrait se morceler et quelques éclaircies se partageront le ciel avec des passages nuageux, qui resteront plus nombreux dans l'extrême ouest. Le temps sera sec sur l'ouest et le centre tandis qu'un risque d'averses, éventuellement orageuses, augmentera principalement sur l'est et le sud- est du pays. Les maxima seront de l'ordre de 14 ou 15 degrés en bord de mer et entre 16 et 20 degrés à l'ouest de Bruxelles et entre 18 et 22 degrés dans l'est. Le vent de nord-ouest deviendra modéré et à la côte parfois assez fort. Demain, la journée débutera avec un temps très nuageux et le risque de bruines en Ardenne. Au fil des heures, des éclaircies feront leur retour depuis le nord-ouest et le temps deviendra finalement sec sur l'ensemble des régions en cours d'après-midi. Les maxima, relativement frais, oscilleront entre 13 et 18 degrés sous un vent modéré de nord. Au littoral, le vent restera assez fort. (Belga)