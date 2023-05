Météo - Le soleil et les nuages joueront à cache-cache durant l'après-midi

Lundi soir et la nuit suivante, le temps restera assez nuageux sur l'ouest du pays alors que de belles éclaircies persisteront temporairement ailleurs. Au fil des heures, des nuages bas gagneront la plupart des régions à l'exception de l'ouest du territoire. Du brouillard pourra aussi se former en Haute Belgique. Les minima atteindront 8 à 11 degrés en Ardenne et 11 à 13 degrés en plaine. Le vent restera modéré, et deviendra parfois assez fort au littoral, de nord à nord-ouest. Mardi matin, les nuages bas seront assez répandus, excepté sur l'ouest qui profitera déjà d'assez belles éclaircies. Celles-ci s'étendront ensuite progressivement vers les autres régions dans l'après­ midi et alterneront avec quelques champs nuageux, toutefois plus nombreux sur l'est. Les températures atteindront 13 à 15 degrés en Ardenne et 16 à 18 degrés en plaine. Le vent sera modéré, assez fort à la mer, de secteur nord. De mercredi à vendredi, la nébulosité sera variable et le temps généralement sec avec des maxima de 13 à 14 degrés en Ardenne et de 18 ou 19 degrés dans le centre. (Belga)