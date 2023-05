Mondiaux de tennis de table - Florent Lambiet et Martin Allegro éliminés en seizièmes de finale du double

(Belga) Florent Lambiet et Martin Allegro ont été éliminés au deuxième tour des championnats du monde de tennis de table, lundi soir à Durban en Afrique du Sud. Nos représentants ont été battus 3 sets à 1 par la paire formée du Roumain Ovidiu Ionescu et de l'Espagnol Alvaro Robles: 11-7, 11-6, 7-11 et 11-6.