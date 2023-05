NBA - Carmelo Anthony prend sa retraite à l'âge de 38 ans

Drafté en 2003 par les Denver Nuggets, dans la même cuvée que LeBron James, Carmelo Anthony a disputé 19 saisons en NBA, la ligue nord-américaine de basket. Scoreur prolifique depuis l'aile, 'Melo' a réussi à devenir au bout de sa carrière le 9e meilleur marqueur de l'histoire de la ligue avec 28.289 points Anthony n'a pas joué lors de la saison 2022-2023, après avoir disputé son dernier match avec les Los Angeles Lakers le 5 avril 2022. Le natif de Brooklyn n'a jamais atteint les finales NBA dans sa carrière, échouant en 2009 en finales de conférence avec les Denver Nuggets. Après avoir fait partie de l'équipe américaine médaillée de bronze aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, 'Melo' a remporté trois médailles d'or consécutives avec les États-Unis, entre 2008 et 2016. Passé par les Denver Nuggets, les New York Knicks, les Portland Trail Blazers, l'Oklahoma City Thunder, les Los Angeles Lakers et les Houston Rockets, Carmelo Anthony prend sa retraite à une semaine de son 39e anniversaire, avec 10 sélections au All-Star Game à son actif. (Belga)