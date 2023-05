Nouvelle directrice pour l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Le directeur général de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Daniel Weissmann, est sur le point de prendre sa retraite. Au terme d'une procédure ayant mené à l'audition de quatre candidats, le conseil d'administration de l'OPRL a nommé Aline Sam-Giao à la direction générale dès le 1er septembre prochain. La future directrice générale est Française. Elle est actuellement directrice générale de l'Auditorium-Orchestre national de Lyon. L'OPRL indique qu'elle s'est distinguée par son expérience et sa compréhension du projet et de l'identité de ce haut lieu culturel liégeois. Aline Sam-Giao s'est engagée pour un contrat à durée indéterminée, souhaitant s'installer à Liège. "J'ai été séduite par la qualité de l'orchestre et le fait qu'il bénéficie de sa propre salle, ce qui permet un rapport plus étroit avec le public et encourage les innovations pour répondre aux attentes du public comme des musiciens", a-t-elle précisé. Le directeur musical de l'OPRL, Gergely Madaras, membre du jury, se dit enthousiaste à l'idée de démarrer cette nouvelle collaboration. "Je connais et j'admire Aline Sam-Giao. Tant son ouverture d'esprit sur ce que nous sommes que sa vision de ce que nous pouvons devenir dans le futur m'ont assuré qu'elle et notre orchestre seraient en parfaite adéquation", a-t-il souligné. (Belga)