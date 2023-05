Pollution à Zwijndrecht - Le collectif citoyen Darkwater 3M lance une action collective contre 3M

Le procès devant le juge de paix d'Anvers, qui obligeait 3M à verser 2.000 euros de dédommagement à une famille de Zwijndrecht pour "nuisances de voisinage excessives" est un procès pilote pour la "mass action", explique l'avocat Laurent Arnauts. Le consortium explique qu'il n'y a pas encore de prescription, étant donné que 3M affirme avoir arrêté progressivement la production de PFOS en 2001 et que d'autres PFAS (groupe auquel appartient le PFOS) sont encore produits à l'heure actuelle. Dans un deuxième temps, une assignation sera déposée auprès du juge de paix. Les personnes habitant dans un rayon de 15 kilomètres autour de l'usine, possiblement des milliers de gens, pourront s'y joindre par l'intermédiaire du collectif. Ils pourront alors prouver des "nuisances de voisinage excessives" avec, par exemple, une pollution excessive du sang ou de l'eau et du sol. Le stress et l'angoisse liés à la pollution peuvent également constituer des raisons valables. Les avocats ont opté pour une "mass action", car une "class action", tirée du modèle américain, n'est pas possible dans notre pays. Cela signifierait que ceux qui ne participent pas à l'action collective, ne seront pas automatiquement représentés. Dans un troisième temps, une médiation judiciaire peut avoir lieu pour négocier un arrangement à l'amiable pour les participants à l'action collective, comme aux États-Unis. Enfin, si la médiation échoue, l'action collective peut se poursuivre devant le juge de paix. (Belga)