PSA World Tour - Nele Gilis monte à la 8e place mondiale, son meilleur classement en carrière

Nele Gilis, 27 ans, progresse ainsi d'un rang. L'Anversoise s'est inclinée dimanche en finale à Manchester en quatre sets - 11-9, 11-7, 5-11 et 11-9 - face à la 6e joueuse du monde, l'Égyptienne Nour El Tayeb (N.3), 30 ans, déjà victorieuse à Manchester en 2020. Nele Gilis avait éliminé en quarts de finale la Néo-Zélandaise Joelle King, 4e joueuse mondiale, tête de série N.1 et tenante du titre à Manchester, et la Japonaise Satomi Watanabe 19e mondiale, 24 ans, en demi-finales. Nele Gilis cherchait à ajouter un 11e titre à son palmarès, pour sa 17e finale sur le circuit. L'an dernier elle était déjà devenue la première joueuse belge à rentrer dans le top 10 mondial, et la première Belge depuis Stefan Casteleyn en 1999. La joueuse native de Geel avait aussi égalé la performance de Casteleyn, quarts de finaliste du championnat du monde 1998. Sa soeur Tinne, 25 ans, est 14e mondiale. (Belga)