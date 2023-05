Red Panthers - Ambre Ballenghien, blessée, absente du premier rendez-vous 2023 de la Hockey Pro League

Le coach Raoul Ehren sera privé d'Ambre Ballenghien qui s'est blessée dimanche lors de la finale retour des play-offs qui a vu son équipe La Gantoise remporter le titre. Une absence regrettable mais qui permettra au staff de maintenir sa vision. "Notre ligne de conduite pour les Red Panthers est claire : continuer à acquérir de l'expérience tout en intégrant de jeunes talents pour progresser encore plus et le plus rapidement possible. Ainsi, plusieurs jeunes joueuses seront à nouveau du voyage avec nous à Londres et recevront du temps de jeu", a tenu à préciser Raoul Ehren. (Belga)