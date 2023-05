Roland-Garros - Zizou Bergs qualifié pour le deuxième tour des qualifications à Paris

Zizou Bergs (N.21/ATP 131) s'est imposé en deux sets face à l'Américain Steve Johnson (ATP 181), 33 ans: 6-4 et 6-4 en 1 heure et 16 minutes de jeu. Le numéro 2 belge, 23 ans, affrontera au deuxième des trois tours l'Italien Lorenzo Giustino (ATP 248), 31 ans. Invité à Wimbledon l'an dernier, Zizou Bergs avait joué le premier tour à l'Open d'Australie en janvier, ses deux entrées en Grand Chelem en carrière. Gauthier Onclin (ATP 206) s'est qualifié aussi en battant 6-2, 6-3 le Roumain Nicholas David Ionel (ATP 196). Le Liégeois, 22 ans, qui dispute à la Porte d'Auteuil ses premières qualifications pour un tournoi du Grand Chelem, affrontera au deuxième tour l'Argentin Thiago Agustin Tirante (ATP 153), 22 ans également. Kimmer Coppejans (ATP 170) a lui été éliminé d'entrée - 6-3, 6-1 - par l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 135). Joris De Loore (ATP 189), 30 ans, aussi, et en deux sets également - 6-2, 6-4 - par l'Argentin Andrea Collarini (ATP 192), 31 ans. Mardi, Raphaël Collignon (ATP 210) sera opposé à l'Australien Aleksandar Vukic (N.18/ATP 95) et Michael Geerts (ATP 250) défiera le Russe Pavel Kotov (N.6/ATP 121). Ils sont dix Belges à prendre part à ces qualifications, dont quatre chez les dames. Greet Minnen (WTA 119) et Magali Kempen (WTA 194), respectivement contre l'Allemande Katharina Hobgarski (WTA 228) et la Japonaise Mai Hontama (WTA 189) sont en lice lundi pour leur premier tour. Marie Benoit (WTA 221) et Yanina Wickmayer (WTA 140) sont au programme mardi la première contre la jeune Russe de 18 ans, Erika Andreeva (N.13./WTA 147) et la seconde face à la Croate Ana Konjuh (WTA 172). (Belga)