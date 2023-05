Soulier d'Ébène - Le lauréat Mike Trésor reste concentré sur la fin de saison avec Genk: "On va tout donner"

Trophée à la main, Mike Trésor a tenu à saluer l'effort collectif qui lui a permis de remporter le Soulier d'Ébène. "C'est gratifiant, après la saison qu'on a faite avec le club. J'en suis très content, mais j'espère la clôturer avec un titre collectif." À titre personnel, le joueur de 23 ans, qui sait qu'il "peut être influent et apporter à l'équipe", a cependant réussi une saison impressionnante dans les chiffres. Après avoir secoué le championnat en établissant le nouveau record du nombre de passes décisives en une saison à 23, le maître à jouer limbourgeois qui a également marqué 8 buts est probablement courtisé en Europe. "Je ne sais pas ce qui se passera la saison prochaine. Pour l'instant, je reste concentré sur celle-ci. Je pense aux playoffs, à jouer jusqu'à la dernière journée." Déçu de l'issue de la rencontre face à l'Union Saint-Gilloise dimanche en Champions' playoffs (1-1), Trésor a promis de "tout donner pour les deux derniers matches", alors que Genk pointe à trois points de l'Antwerp et de l'Union, en tête. Le lauréat est revenu sur la signification d'un prix tel que le Soulier d'Ébène. "Je suis le premier joueur d'origine burundaise et rwandaise à le remporter. C'est très important pour ma famille." Et il espère que suivra une sélection chez les Diables Rouges. "Cela ne me perturbe pas pour autant, mais j'espère y être. C'est une excellente équipe. Je veux continuer à bien faire et recevoir ma chance." (Belga)