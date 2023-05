TC Anvers - Trois ans de prison requis contre l'homme qui avait communiqué avec Jürgen Conings

Les faits avaient été révélés lors de l'enquête concernant Jürgen Conings. Le militaire avait volé des armes à la caserne de Bourg-Léopold en mai 2021 et avait menacé de commettre un attentat dans une lettre d'adieu, avant de se suicider. Lors de l'analyse des supports informatiques, les enquêteurs ont découvert une conversation entre Conings et Mario V., dans laquelle ils se plaignaient du fonctionnement de la société. Le militaire avait indiqué vouloir agir et avoir accès à des armes. Les deux hommes avaient alors recherché des personnes partageant les mêmes idées et Anthony A. avait répondu à cet appel sur Facebook, se disant prêt à passer à l'action. La discussion s'est poursuivie via le service de messagerie crypté Proton Mail. Entre le 24 juin et le 1er juillet 2020, Anthony A. et Jürgen Conings ont échangé plusieurs e-mails, notamment au sujet d'une agression subie par le prévenu qui cherchait à se venger. Anthony A. a d'abord nié mais a ensuite reconnu avoir envoyé ces messages. Il prétend toutefois qu'il ne connaissait pas l'identité du destinataire et a qualifié la teneur de ses propos comme de la vantardise. Le procureur juge cependant que les faits sont prouvés. "Ils se sont unis dans le but de commettre une attaque et il a transmis des informations sur ses agresseurs et leur avocat. C'est préoccupant qu'il ait voulu se faire justice lui-même." (Belga)