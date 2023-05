Tour d'Italie - Bruno Armirail, un maillot rose au service de Thibaut Pinot

Au général, Bruno Armirail compte 1:08 d'avance sur le Britanique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) et 1:10 sur le Slovène Priimoz Roglic (Jumbo-Visma) à l'entame de la troisième semaine. S'il espère rester en rose le plus longtemps possible, Armirail a surtout l'intention de se mettre au service de Thibaut Pinot, le leader des Groupama-FDJ. "C'est une grosse semaine qui nous attend. On va essayer de la gérer au mieux", a déclaré Bruno Armirail lundi en conférence de presse lors du second jour de repos. "Personnellement, je n'ai pas de pression. Après avoir eu ce maillot rose, ce n'est que du bonus. Si je peux le garder demain soir, ça serait fantastique mais l'équipe garde l'objectif de faire le classement général avec Thibaut. Mon rôle sera donc de garder le plus longtemps possible le maillot et une fois que je l'aurai perdu, de rester le plus longtemps au contact avec Thibaut et l'aider pourquoi pas à décrocher une victoire d'étape ou faire le meilleur classement général possible". Thibaut Pinot, qui dispute sa dernière saison dans le peloton, pointe au 11e rang du général à 4:23. Le coureur français de 32 ans était passé à l'offensive sur la 13e étape vendredi mais avait fini 2e derrière le Colombien Einer Rubio (Movistar). (Belga)