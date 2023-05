Une course poursuite avec coups de feu se termine par une arrestation à Bruxelles

La voiture avait été volée à Steenokkerzeel vers 15 heures dimanche après-midi et repérée par la police locale de Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode) vers 18 heures dans le secteur de la place du Pavillon à Schaerbeek. "Les forces de police ont réussi à intercepter le véhicule et demandé au conducteur de couper le moteur. Il a refusé de coopérer et a réussi à s'enfuir. Un inspecteur de police a alors tiré un coup de feu alors que la voiture se dirigeait à grande vitesse vers des piétons", a expliqué Stefan Vandevelde, porte-parole du parquet de Bruxelles. S'en est suivie une course-poursuite passant par Koekelberg et Molenbeek-Saint-Jean. Des équipes de la police de Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe) y ont également pris part. "Après une deuxième interception du véhicule suspect, le conducteur a de nouveau réussi à s'enfuir, percutant plusieurs véhicules de police. Dans le même temps, un inspecteur de police a tiré plusieurs coups de feu en direction du véhicule en fuite. Le conducteur a finalement pu être intercepté et a été privé de sa liberté", a conclu M. Vandevelde. Après interrogatoire, l'homme a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles qui a ouvert une enquête pour vol à l'égard d'une personne vulnérable, entrave malveillante à la circulation et rébellion armée. (Belga)